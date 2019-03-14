Орловский художник стал секретарем Союза художников России по ЦФО

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-14T12:36:56+03:00

Избрание состоялось в Москве в Центральном Доме художника

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Орловский художник Анатолий Костяников стал секретарем Союза художников России по ЦФО. Избрание состоялось в Москве в Центральном Доме художника на 12-м съезде СХР.

Всего в нем приняли участие 105 делегатов из 110 отделений Союза художников России. Президентом СХР единогласно стал Андрей Ковальчук. Первым вице-президентом избрали Николая Боровского.

ЗНАЙ!

Анатолий Костяников - Заслуженный художник России, Почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России, живописец, график. Его произведения находятся в художественных музеях, муниципальных и частных коллекциях. Художник подготовил свыше 30 персональных выставок в Орле, Москве, Болгарии, Германии, Голландии, Швейцарии, США, Канаде, Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU