2019-03-14T12:36:56+03:00
Общество

Орловский художник стал секретарем Союза художников России по ЦФО

Избрание состоялось в Москве в Центральном Доме художника
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Орловский художник Анатолий Костяников стал секретарем Союза художников России по ЦФО. Избрание состоялось в Москве в Центральном Доме художника на 12-м съезде СХР.

Всего в нем приняли участие 105 делегатов из 110 отделений Союза художников России. Президентом СХР единогласно стал Андрей Ковальчук. Первым вице-президентом избрали Николая Боровского.

ЗНАЙ!

Анатолий Костяников - Заслуженный художник России, Почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России, живописец, график. Его произведения находятся в художественных музеях, муниципальных и частных коллекциях. Художник подготовил свыше 30 персональных выставок в Орле, Москве, Болгарии, Германии, Голландии, Швейцарии, США, Канаде, Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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