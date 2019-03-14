Новые аппараты для гемодиализа появились в клинической больнице Орла

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-14T12:18:33+03:00

На покупку и установку оборудования было потрачено около 35 миллионов рублей

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В Орловскую областную клиническую больницу поступили 10 немецких аппаратов для гемодиализа. На покупку и установку оборудования было потрачено около 35 миллионов рублей.

Сейчас в Орловской области лечатся гемодиализом 230 пациентов с почечной недостаточностью. Каждый день процедуру проходят около 30 человек с «искусственной почкой».

- Новое оборудование, поступившее в Орел, позволяет контролировать все параметры проводимой процедуры, обеспечивает эффективность лечения и полную безопасность всех медицинских манипуляций, - рассказали «КП» в пресс-службе областного правительства.

Процедура проходит так: на мониторе компьютера высвечиваются параметры времени гемодиализа, скорость кровотока, давление крови и степень ее очистки. Во время лечения доктор может вносить коррективы. После проведения гемодиализа, который длится около 4 часов для каждого пациента, аппарат показывает, насколько эффективно завершилась процедура.

ИСТОЧНИК KP.RU