В Болхове подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта «Синицына моста»
Выполнить контракт рабочие должны были до 15 сентября 2018 года
Фото с сайта облправительства
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В Болхове подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта «Синицына моста». Контракт с фирмой местная администрация заключила еще в июне 2018 года. Но в установленный срок, к 15 сентября, рабочие не уложились. Движение по мосту открыто вовремя не было.
— Это привело к нарушению прав граждан на безопасность дорожного движения. К административной ответственности привлекли директора фирмы, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
По приговору суда, подрядчика за нарушение условий контракта оштрафовали на 47 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU