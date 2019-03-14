СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-14T11:44:34+03:00

Выполнить контракт рабочие должны были до 15 сентября 2018 года

Изменить размер текста: A A

В Болхове подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта «Синицына моста». Контракт с фирмой местная администрация заключила еще в июне 2018 года. Но в установленный срок, к 15 сентября, рабочие не уложились. Движение по мосту открыто вовремя не было.

— Это привело к нарушению прав граждан на безопасность дорожного движения. К административной ответственности привлекли директора фирмы, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

По приговору суда, подрядчика за нарушение условий контракта оштрафовали на 47 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU