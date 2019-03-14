СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-14T11:15:45+03:00

За три года на Орловщине решат проблему с яслями Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел расширенное совещание с педагогами, посвященное качественному изменению региональной системы образования. Собрание по данному вопросу прошло в в областной администрации 13 марта.

По словам главы региона, на Орловщине до конца 2021 года решат проблему с яслями. По проекту «Демография» Орловская область получит 335,9 миллионов рублей на строительство ясельных объектов. Всего они включат 420 мест. Кроме того, планируется ввести 400 дополнительных мест, используя площади в действующих детских садах.

- Прорабатывается вопрос о новых подходах при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов с учетом нормативов размещения детских садов на первых этажах зданий, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU