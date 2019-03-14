В Орле на улице Матросова горела хозпостройка
Строение отделалось термическими повреждениями
Фото: Вячеслав Коваленко
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В Орле на улице Матросова горела хозпостройка. ЧП произошло минувшим вечером, 13 марта.
- В результате пожара термические повреждения получил внутренний отделочный материал на площади два квадратных метра, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали десять раз, из них 9 выездов – на ликвидацию возгораний и одно – на сообщение о подозрительном бесхозном предмете.
ИСТОЧНИК KP.RU
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