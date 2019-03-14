2019-03-14T10:07:51+03:00
Происшествия

На перекрестке в Северном районе Орла столкнулись два автомобиля

Одному из водителей понадобилась помощь медиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В среду вечером, 13 марта, на перекрестке в Северном районе Орла столкнулись два автомобиля. Участниками ДТП стали «Лада Калина» и «Фольксваген Гольф». Отечественная легковушка следовала по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов и при повороте на улицу Рощинскую не уступила дорогу встречной иномарке.

- В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил травмы. С места аварии бригадой скорой помощи был доставлен в травмпункт больницы Боткина. После осмотра мужчину отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате трое получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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