В Орле пешеход попал под колеса «Ларгуса» и получил травмы

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-14T09:39:12+03:00

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В Орле пешеход попал под колеса «Лады Ларгус» в среду днем,13 марта. Водитель отечественного автомобиля следовал по улице Пушкина со стороны 3-ей Курской и в районе дома № 7 наехал на мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП мужчина получил травмы и на машине скорой помощи был доставлен в больницу Семашко. После осмотра его отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате трое получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU