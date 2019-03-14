СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-14T09:27:01+03:00

В конце марта в Орле пройдет гимнастический турнир Фото: Архив "КП"

По традиции в нем примут участие несколько сотен спортсменок от мала до велика

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22 и 24 марта в Орле пройдет гимнастический турнир«Весна Орловского полесья». По традиции в нем примут участие несколько сотен спортсменок: от самых юных до мастеров спорта.

- Уже подтвердили свое участие в турнире делегации из Обнинска, Нижнего Новгорода, Курска, Курчатова, Тулы, Белгорода, города Мирный, - сообщили «КП» организаторы.

Соревнования состоятся на площадке спорткомплекса ОГУ имени Тургенева по адресу: улица Скворцова, 5. Турнирные дни будут начинаться с 9 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU