В конце марта в Орле пройдет гимнастический турнир
По традиции в нем примут участие несколько сотен спортсменок от мала до велика
В конце марта в Орле пройдет гимнастический турнирФото: Архив "КП"
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22 и 24 марта в Орле пройдет гимнастический турнир«Весна Орловского полесья». По традиции в нем примут участие несколько сотен спортсменок: от самых юных до мастеров спорта.
- Уже подтвердили свое участие в турнире делегации из Обнинска, Нижнего Новгорода, Курска, Курчатова, Тулы, Белгорода, города Мирный, - сообщили «КП» организаторы.
Соревнования состоятся на площадке спорткомплекса ОГУ имени Тургенева по адресу: улица Скворцова, 5. Турнирные дни будут начинаться с 9 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU