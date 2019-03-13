«Проявляя участие»: полицейские и общественники в Орле запускают новый профилактический проект

13 Март 17:51 2019-03-13T17:51:43+03:00

Орловцам окажут консультативную помощь, помогут разобраться в правовых аспектах и расскажут, как защититься от преступлений

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В Орле стартует проект, организованный полицейскими и представителями общественности, «Проявляя участие». Он задуман как профилактический и мероприятия, которые пройдут в его рамках, будут направлены на профилактику совершения в отношении людей преступлений и правонарушений, повышение правовой грамотности населения, консультативную помощь орловцам.

- Преимущественно, предупредительные и консультативные беседы и в этот раз будут адресованы именно самым незащищенным слоям населения, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вместе с общественниками, участковые проведут встречи, сходы и совместных рейды, которые будут направлены на снижение числа совершаемых в отношении орловцев преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU