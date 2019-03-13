«Проявляя участие»: полицейские и общественники в Орле запускают новый профилактический проект
В Орле стартует проект, организованный полицейскими и представителями общественности, «Проявляя участие». Он задуман как профилактический и мероприятия, которые пройдут в его рамках, будут направлены на профилактику совершения в отношении людей преступлений и правонарушений, повышение правовой грамотности населения, консультативную помощь орловцам.
- Преимущественно, предупредительные и консультативные беседы и в этот раз будут адресованы именно самым незащищенным слоям населения, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вместе с общественниками, участковые проведут встречи, сходы и совместных рейды, которые будут направлены на снижение числа совершаемых в отношении орловцев преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU