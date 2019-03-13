2019-03-13T17:42:18+03:00
Общество

В Орле подрядчики латают дороги по гарантии

Всего в этом году им предстоит привести в порядок 16 участков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле стартовал и продолжается сезон дорожных работ. Сейчас подрядчики выполняют гарантийные работы: латают участки, на которых появились дефекты.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Орла, по данным на 12 марта в работе или уже доделаны 6 участков.

Работы выполнены на улице Брестской и Полесской (на участке между улицами Салтыкова-Щедрина и Октябрьской), Раздольную (от кольцевой развязки до Болховского шоссе) и улицу Михалицына. 10 квадратный метров асфальтобетона уложено на улице Поселковой (от кольцевой развязки до примыкания к автодороге Крым-2), столько же покрытия уложено выполнило на улице 1-й Посадской на участке между улицами Комсольской и Карачевской.

Начались работы по ремонту примыкания от Московского шоссе до лицея №22 по улице Дениса Давыдова, а также рабочие восстанавливают дорожное покрытие на улице 1-й Посадской.

Есть объекты, на которых к ремонту пока не приступали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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