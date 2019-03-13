Орловцев попросили убрать незаконно установленные гаражи
Если собственники не откликнутся, конструкции демонтирует администрация
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловская администрация продолжает бороться с незаконно установленными гаражами. В этот раз чиновники просят убрать конструкции с улицы Песковской.
- Территориальное управление Заводского района предлагает собственникам гаражей, размещенных в районе д. 11 на ул. Песковская, добровольно произвести демонтаж в срок до 23 марта 2019 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.
Если же гаражи не уберут собственники, то их демонтируют и вместе с имуществом увезут на хранение на территорию «Спецавтобазы».
ИСТОЧНИК KP.RU