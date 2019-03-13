СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-13T15:14:32+03:00

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ВИЧ-инфицированных на Орловщине стало больше. Об эпидемиологической ситуации по распространению вируса в регионе рассказала Юлия Сидорина, врач-эпидемиолог Орловского центра СПИД. По ее словам, ситуация продолжает ухудшаться за счет роста числа новых случаев инфецирования.

Так, по состоянию на 1 марта пораженность ВИЧ составила 0,3 % населения области. Орел, Мценский и Орловский районы занимают лидирующее положение по абсолютным показателям.

Существенно выросла роль передачи ВИЧ-инфекции половым путем. В 2018 году ВИЧ-позитивных с установленным фактором риска заражения 55,4 % инфицировались при половых контактах, 37 % - при употреблении наркотиков нестерильными иглами.

ИСТОЧНИК KP.RU