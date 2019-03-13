2019-03-13T15:14:32+03:00
Общество

ВИЧ-инфицированных на Орловщине стало больше

Страшным вирусом заражены 0,3 % населения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

ВИЧ-инфицированных на Орловщине стало больше. Об эпидемиологической ситуации по распространению вируса в регионе рассказала Юлия Сидорина, врач-эпидемиолог Орловского центра СПИД. По ее словам, ситуация продолжает ухудшаться за счет роста числа новых случаев инфецирования.

Так, по состоянию на 1 марта пораженность ВИЧ составила 0,3 % населения области. Орел, Мценский и Орловский районы занимают лидирующее положение по абсолютным показателям.

Существенно выросла роль передачи ВИЧ-инфекции половым путем. В 2018 году ВИЧ-позитивных с установленным фактором риска заражения 55,4 % инфицировались при половых контактах, 37 % - при употреблении наркотиков нестерильными иглами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев попросили убрать незаконно установленные гаражи
Орловские полицейские уехали в Дагестан
Из-за махинаций со счетчиком электроэнергии орловец лишился автомобиля
Орловская область оказалась одной из самых вымирающих в России
Для детей-сирот Орла в этом году планируют купить больше 70 квартир
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
На выставке техники ОМОН побывали орловские школьники
На пожарную безопасность в лесах Орловщины направят 5 миллионов рублей
Полгода на исправительных работах будет трудиться орловец за неуплату алиментов своему ребенку
Орловские школьники пройдут социально-психологический тест на наркотики
В Орле появится лига кикбоксинга
В орловских райцентрах обустроят дворы и общественные территории
Жителя Орла осудили на 14 лет за убийство
В орловском магазине силовики поймали покупателя с неоплаченной корзиной продуктов
Больше 614 тысяч паленых пачек сигарет нашли у орловца
Назначен новый митрополит Орловский и Болховский Симон
Орловцы пожаловались на несоблюдение графиков движения автобусов
В Мценске проезжую часть не поделили две легковушки
Забытые на улицах сумки переполошили жителей Орла
Под Орлом водитель такси протаранил отбойник и покинул место ДТП
Без воды временно останутся жители улиц Кромской и Планерной в Орле
Выставку пейзажей и натюрмортов Галины Дрей увидят орловцы
Названы дворы, которые отремонтируют в Орле в этом году
Орловчанка обокрала свою знакомую, лишив ее нескольких золотых украшений
Орловский кукольный театр приоткроет свое закулисье
Зима не отступает: борьба со снегом и льдом продолжается в Орле
В Орле проблема соблюдения графиков вывоза отходов решена не до конца