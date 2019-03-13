Из-за махинаций со счетчиком электроэнергии орловец лишился автомобиля

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-13T14:10:49+03:00

Его «Рено» арестовали приставы в счет уплаты долга в 400 тысяч рублей

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В Орловской области мужчина из-за махинаций со счетчиком лишился автомобиля. Приставы арестовали его «Рено Логан» в счет уплаты долга, превышающего 400 тысяч рублей.

- Задолженность абонента превышает 400 тысяч рублей. Такой внушительный долг образовался из-за штрафных санкций, примененных к гражданину за безучётное потребление электроэнергии. Факт безучётного потребления был выявлен сотрудниками сетевой организации в ходе проверки правильности снятий показания электросчётчика. В результате потребителю был сделан перерасчёт платы, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского энергосбыта.

Теперь, чтобы вернуть свое авто, мужчине необходимо погасить накопившийся долг за электроэнергию, стоимость экспертизы по оценке машине и исполнительский сбор судебных приставов.

- Если гражданин не погасит задолженность, автомобиль будет направлен на принудительную реализацию в счёт выполнения обязательств, - добавили в пресс-службе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU