2019-03-13T14:10:49+03:00
Общество

Из-за махинаций со счетчиком электроэнергии орловец лишился автомобиля

Его «Рено» арестовали приставы в счет уплаты долга в 400 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области мужчина из-за махинаций со счетчиком лишился автомобиля. Приставы арестовали его «Рено Логан» в счет уплаты долга, превышающего 400 тысяч рублей.

- Задолженность абонента превышает 400 тысяч рублей. Такой внушительный долг образовался из-за штрафных санкций, примененных к гражданину за безучётное потребление электроэнергии. Факт безучётного потребления был выявлен сотрудниками сетевой организации в ходе проверки правильности снятий показания электросчётчика. В результате потребителю был сделан перерасчёт платы, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского энергосбыта.

Теперь, чтобы вернуть свое авто, мужчине необходимо погасить накопившийся долг за электроэнергию, стоимость экспертизы по оценке машине и исполнительский сбор судебных приставов.

- Если гражданин не погасит задолженность, автомобиль будет направлен на принудительную реализацию в счёт выполнения обязательств, - добавили в пресс-службе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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