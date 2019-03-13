Орловская область оказалась одной из самых вымирающих в России

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-13T13:38:20+03:00

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Орловская область, среди 85 регионов России, оказалась на шестом месте по показателю смертности. По данным на 2018-й год, которые опубликовал Росстат, на тысячу человек населения на Орловщине приходится15,8 смертей.

В целом в стране средний показатель составляет 12,4 смерти на одну тысячу граждан. «Обогнали» регион в неутешительной статистке Псковская, Тверская, Новгородская и Ивановская и соседняя Тульская область. Стоит отметить, что показатель смертности, как и показатель убыли населения, с 2017-го года только вырос.

Если говорить о причинах смерти, то на Орловщине увеличилось количество погибших в ДТП - с 15,9 тысяч человек до 16,8 на тысячу жителей. Вырос и показатель гибели от алкогольного отравления. Если в 2017 году он составлял 5 человек на тысячу, то в 2018 уже 7.

ИСТОЧНИК KP.RU