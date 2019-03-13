Для детей-сирот Орла в этом году планируют купить больше 70 квартир
В этом году власти Орла планируют купить 73 квартиры для детей-сирот. В общей сложности на учете в городской администрации состоится 321 ребенка-сироты, а право получить жилье в этом году имеет 231 человек.
Финансирует покупку жилья областной бюджет. В 2019 году на эти цели предусмотрено 139 миллионов 582 тысячи рублей.
- По информации Николая Ванифатова, в настоящее время управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла ведется работа по приобретению жилых помещений через электронные аукционы. 21 и 28 февраля 2019 года объявлено 5 аукционов на покупку 73 квартир, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU