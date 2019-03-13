На выставке техники ОМОН побывали орловские школьники
На выставке техники ОМОН в спецподразделении Росгвардии побывали орловские школьники. Все экземпляры автопарка силовиков можно было потрогать и внимательно рассмотреть. Также ребята могли на месте задать интересующие их вопросы правоохранителям.
В конце экскурсии для маленьких гостей выступили служебные собаки. Мохнатые бойцы показали детям свое мастерство в обнаружении наркотиков и взрывчатых веществ.
- Молодежь должна иметь четкое представление, что наша служба сопряжена с риском для жизни. Поэтому в нашем общении с подрастающим поколением мы не идеализируем бойцов, а помогаем грамотно оценить перспективность дальнейшей службы в Росгвардии, - отметила сотрудник ОМОН подполковник Надежда Скворцова.
ИСТОЧНИК KP.RU