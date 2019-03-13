2019-03-13T10:58:44+03:00
Общество

На пожарную безопасность в лесах Орловщины направят 5 миллионов рублей

Регион готовится к пожароопасному периоду 2019 года
Ольга СУПОНЕВА
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Утвержден сводный план тушения лесных пожаровУтвержден сводный план тушения лесных пожаровФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области полным ходом идет подготовка к пожароопасному периоду 2019 года. На обеспечение безопасности в лесах региона направят больше 5 миллионов рублей, день эти выделил федеральный центр.

Отметим, что уже утвержден сводный план тушения лесных пожаров. Что касается статистики, то утверждено 92 наземных маршрута патрулирования протяженностью 7356 километров. К работе подготовлено 15 пожарных формирований.

- В план включены мероприятия по противопожарному обустройству населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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