2019-03-13T10:27:08+03:00
Общество

В орловских райцентрах обустроят дворы и общественные территории

Благоустройство придет в поселки Красная Заря и Хомутово
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В районных центрах Орловской области благоустроят дворовые территории и места массового отдыха. Так, благоустройство появится в поселках Хомутово и Красная Заря.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется не только в крупных городах Орловщины. На днях депутаты облсовета побывали с визитом в вышеуказанных районах и оценили, как продвигается ее выполнение в небольших населенных пунктах.

- До конца действия программы (2024 год) в Краснозоренском районе обустроят еще 6 дворовых территорий, а также две территории общественные. Работы продолжаются и в урочище Заказ. В Новодеревеньковском районе, а именно пгт Хомутово, приведут в порядок два двора и две общественных территории, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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