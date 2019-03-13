СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-13T09:58:36+03:00

В вечернее время работники сталепрокатного завода и Спецавтобазы не могут уехать домой

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Орловцы пожаловались на несоблюдение графиков движения автобусов в социальных сетях Александру Муромскому. В вечернее время работники сталепрокатного завода и Спецавтобазы не могут уехать домой.

Сити-менеджер поручил Николаю Ванифатову, начальнику управления городского хозяйства и транспорта, встретиться с представителями профсоюзов и с учетом рабочих смен согласовать графики движения общественного транспорта. По его словам, с одним из перевозчиков уже в ближайшее время в одностороннем порядке контракт на перевозку будет расторгнут.

Стоит отметить, что другую транспортную проблему в Орле удалось решить. Речь идет об отсутствии чековой ленты в терминалах для безналичной оплаты проезда. По словам чиновников, ежедневно проводятся проверки. Количество жалоб снизилось до 2-3-х обращений в день.

ИСТОЧНИК KP.RU