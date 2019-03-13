В Мценске проезжую часть не поделили две легковушки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-13T09:44:32+03:00

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В городе Мценск Орловской области накануне, 12 марта, произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Лада» и «Рено». В аварии травмы получил пожилой водитель отечественного авто.

Авария случилась в начале первого часа дня. 69-летний мужчина ехал на «Ладе» по Московской улице районного центра в сторону Гагарина.

- В районе дома 15 на перекрестке он не уступил дорогу транспортному средству «Рено», пользующемуся преимуществом в движении и допустил с ним столкновение, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водителя отечественной легковушки с травмами доставили в районную больницу.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU