Забытые на улицах сумки переполошили жителей Орла
Спасатели обследовали их на предмет взрывного устройства
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 13 марта, орловские спасатели два раза выезжали на вызов о подозрительных предметах. Орловцев переполошили забытые в общественных местах сумки.
Первый вызов поступил в начале четвертого часа дня. Сотрудники МЧС обследовали бесхозную сумку, забытую на остановке общественного транспорта на улице Маринченко. Взрывного устройства обнаружено не было.
- Также спасатели обследовали забытую вещь на улице Горького. За сумкой вернулись владельцы и забрали ее, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сообщить о подозрительном предмете вы всегда можете по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU