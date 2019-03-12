СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-12T16:36:27+03:00

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Выставку пейзажей и натюрмортов Галины Дрей увидят орловцы. Экспозиция «Мой мир» открылась сегодня, 12 марта, в краеведческом музее.

- Многие годы художник проработала на Орловском часовом заводе за росписью сувениров. В это же время она серьезно увлекалась созданием женских расписных украшений. Увлечение дизайнерской работой переросло в серьезное занятие живописью. Галина Дрей стала членом Союза художников России, - рассказали «КП» работники музея.

В экспозиции талантливая художница отобрала работы за последние 10 лет.

Посмотреть выставку можно по адресу: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU