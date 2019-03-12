2019-03-12T16:17:15+03:00
Общество

Названы дворы, которые отремонтируют в Орле в этом году

Список состоит из 63 дворовых территорий
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В этом году в Орле отремонтируют 63 дворовых территории. В порядок приведут дворы в нескольких районах областного центра.

В Северном районе города ремонта дождутся следующие адреса: Раздольная 49, 19 и 82б, Бурова 36, 40, 18, Рощинская 13а, Силикатная 2а, 2б, 14, переулок Матроса Силякова, 5. Вложат в ремонт почти 22 миллиона рублей.

В Железнодорожном районе ремонт проведут во дворах домов по улицам Паровозной 6 и 8, Новосильской 3 и 7, Гайдара 46 и 40, Грузовой 121, 123, Московской 41,43, 1-й Курской 1, Московской 28а, в переулках Речном 15 а Южном 5. Обойдутся работы почти в 26 с половиной миллионов.

В Заводском районе приведут в порядок следующие дворы: Комсомольская 141, 368, 249а, 390, 400, 46, Машкарина 18, Достоевского 34, Высоковольтная 11, Васильевская 127, Авиационная 7/1, 7/2, Машиностроительная 1, 5, Автовокзальная 77а, Яблочная 15,17. Стоимость работ 25,6 миллиона рублей.

- В Советском районе ремонт пройдет по адресам Горького 44, 119, Игантова 23, 31,11а, 29а, переулок Ягодный 6, Октябрьская 68, 41, 45, Шаумяна 2, Пожарная 30, Цветаева 5, бульвар Победы 3, 7 ноября 9 и 11, Часовая 39, 43,45,47. Цена вопроса 45, 5 миллиона рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Завершить работы должны не позднее 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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