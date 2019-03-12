2019-03-12T14:57:21+03:00
Общество

В Орле проблема соблюдения графиков вывоза отходов решена не до конца

Остро вопрос стоит во всех районах города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле проблема соблюдения графиков вывоза отходов решена не до концаВ Орле проблема соблюдения графиков вывоза отходов решена не до концаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Вопрос о вывозе мусора вновь обсудили депутаты на рабочем совещании сегодня, 12 марта. Проблема соблюдения графиков вывоза отходов в городе решена не до конца. Со слов глав, остро вопрос стоит во всех районах Орла.

- Из-за приостановки деятельности мусоросортировочного центра «Экоград», произошло нарушение графиков. В связи с этим весь мусор везется на полигон на улицу Итальянскую, - рассказала представитель УК «Зеленая роща».

Что касается крупногабаритных отходов, то и с ним ситуация сложная. По словам регионального оператора, «Экосити» неохотно принимает его. Мусоровозы могут стоять там целый день без выгрузки.

Такая позиция мэра Орла Василия Новикова не устроила. Градоначальник подчеркнул, что эта проблема регоператора - внутренняя, и ее они должны решить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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