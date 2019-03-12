2019-03-12T14:13:17+03:00
Звезды

Балет "Ромео и Джульетта" увидят орловцы

История любви оживет в танце на сцене "Свободного пространства"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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История любви, известная всем, классика русского балета, завораживающее сочетание прекрасной музыки и изящного танца – все это сплелось в балете Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Знакомую историю об исканиях влюбленных сердец и перипетиях любви орловцы увидят на сцене театра «Свободное пространство».

Балет «Ромео и Джульетта» Прокофьев задумал написать еще в 30-х годах прошлого века, и к 1935 году работа была закончена. За почти век существования театры всего мира не раз отдавали должное этой истории, постановка приобретала ни одно интересное звучание, оставаясь при этом все той же истории о силе и вечность любви.

Жители и гости Орла увидят трагедию Шекспира, воплощенную в жизнь звездами балета мирового уровня. Постановку представят артисты Русского национального классического балета из города Москва.

КОГДА, ГДЕ?

Пл. Карла Маркса, 2

18 марта в 19.00

(0+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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