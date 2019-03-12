СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-12T14:11:59+03:00

Поздравить автора с круглой датой придут не только ее коллеги, но и музыканты

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12 марта в Орле пройдет юбилейный вечер поэта Валентины Корневой «Во мне – весь мир. Невероятно!». Поздравить автора с круглой датой придут ее коллеги Андрей Фролов, Анатолий Загородний, Татьяна Грибанова. Не останутся в стороне от поздравлений композитор Евгений Дербенко и певица Таисия Казарина.

- Валентина Ивановна- поэт, прозаик, краевед, член Союза писателей России с 2002 года, член – корреспондент Российской академии литературы. Ее произведения публиковались во многих журналах и изданиях. Это автор таких поэтических книг, как «Вербные свечи», «После разлуки», «Купель», «Большак», «Заповедное слово», «Свиток памяти», сборник стихотворений для детей «Кто живёт со мною рядом», - рассказали «КП» работники библиотеки.

В день встречи для всех гостей праздника будет работать выставка «Весь мир во мне. И в мире я – как дома!», а также мультимедийные слайды о жизни и творчестве писательницы.

Приглашаются все желающие.

Начало мероприятия в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU