2019-03-12T14:11:59+03:00
Звезды

В Орле пройдет юбилейный вечер поэта Валентины Корневой

Поздравить автора с круглой датой придут не только ее коллеги, но и музыканты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото из личного архиваФото из личного архива
Изменить размер текста:

12 марта в Орле пройдет юбилейный вечер поэта Валентины Корневой «Во мне – весь мир. Невероятно!». Поздравить автора с круглой датой придут ее коллеги Андрей Фролов, Анатолий Загородний, Татьяна Грибанова. Не останутся в стороне от поздравлений композитор Евгений Дербенко и певица Таисия Казарина.

- Валентина Ивановна- поэт, прозаик, краевед, член Союза писателей России с 2002 года, член – корреспондент Российской академии литературы. Ее произведения публиковались во многих журналах и изданиях. Это автор таких поэтических книг, как «Вербные свечи», «После разлуки», «Купель», «Большак», «Заповедное слово», «Свиток памяти», сборник стихотворений для детей «Кто живёт со мною рядом», - рассказали «КП» работники библиотеки.

В день встречи для всех гостей праздника будет работать выставка «Весь мир во мне. И в мире я – как дома!», а также мультимедийные слайды о жизни и творчестве писательницы.

Приглашаются все желающие.

Начало мероприятия в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без воды временно останутся жители улиц Кромской и Планерной в Орле
Выставку пейзажей и натюрмортов Галины Дрей увидят орловцы
Названы дворы, которые отремонтируют в Орле в этом году
Орловчанка обокрала свою знакомую, лишив ее нескольких золотых украшений
Орловский кукольный театр приоткроет свое закулисье
Зима не отступает: борьба со снегом и льдом продолжается в Орле
В Орле проблема соблюдения графиков вывоза отходов решена не до конца
Балет "Ромео и Джульетта" увидят орловцы
В Орле четыре дороги отремонтируют в рамках национального проекта
Телефонный мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей под предлогом оформления кредита
Орловский музей приглашает на выставку "Три мастера"
Орловские улицы готовят к теплому сезону
Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»
Троих водителей подшофе поймали орловские госавтоинспекторы
Лед в Орле на Оке теряет свою прочность
Большой концерт орловского композитора Евгения Дербенко состоится 20 марта
Андрей Клычков поручил разработать план действий по устранению аварий в коммунальной инфраструктуре Орла
В Орле выступят лауреаты фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья
Орловская прокуратура урегулировала вопрос движения школьного автобуса в Кромском районе
Представители УМВД отчитались об оперативной обстановке в Орловской области
Добровольцы помогли тушить пожар в доме в орловской деревне
До 10 лет тюрьмы может грозить орловчанке за ранение родственника ножом
Андрей Клычков: в Орловской области необходимо создать доступную среду для инвалидов
Детская писательница Анастасия Орлова встретится с юными орловцами
В Орле разыскивают очевидцев ДТП на Наугорском шоссе с участием пешехода
Орловец, зарезавший кавалера бывшей сожительницы, проведет в колонии 12 лет