2019-03-12T14:08:09+03:00
Общество

В Орле четыре дороги отремонтируют в рамках национального проекта

В порядок приведут улицы Комсомольскую, Московскую, Северную и Кромское шоссе
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В этом году в Орле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок 4 дороги. Ремонт ожидает улицы Комсомольскую, Московскую, Северную, а также Кромское шоссе.

Как мы уже рассказывали читателям, в рамках масштабного проекта в общей сложности в дороги Орловщины вложат 24 миллиарда рублей (в 2019-20124 годах). В областном центре уже ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который займется ремонтом дорог. Аукцион, по планам, состоится 1 апреля.

- Основная цель национального проекта заключается в снижении аварийности на дорогах. В Орле количество погибших в ДТП ниже среднего показателя по стране, тем не менее нет предела совершенству, - отметил глава администрации Орла Александр Муромский на сегодняшней, 12 марта, рабочей планерке в мэрии.

Отметим, что сопровождать реализацию проекта будет система оперативного управления «Эталон», основная цель которой — выявлять риски и тенденции, работать на опережение, не дожидаясь возникновения проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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