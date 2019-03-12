Орловский музей приглашает на выставку "Три мастера"
В Орловском музее изобразительных искусств открылась и работает новая выставка. Экспозиция получила название "Три мастера" - в ней представлены работы кисти сразу троих орловских художников.
Выставка ждет гостейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На выставке гости музея увидят художественные работы сразу мастеров Валентина Дудченко, Людмилы Былинко и Юрия Козленкова.
Знакомые сюжетыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Творчество художников, имена которых неразрывно связаны с развитием изобразительного искусства Орловского края, представят зрителю в собрании около 100 произведений живописи и графики. Каждая из работ, обладая своим неповторимым и индивидуальным почерком, будет интересна для всех гостей музея, - поделились в Орловском музее изобразительных искусств.
Орловские улочкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
КОГДА, ГДЕ?
Октябрьская, 29
Выставка работает до 7 апреля
(0+)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»