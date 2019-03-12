Орловский музей приглашает на выставку "Три мастера"

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-12T13:15:51+03:00

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В Орловском музее изобразительных искусств открылась и работает новая выставка. Экспозиция получила название "Три мастера" - в ней представлены работы кисти сразу троих орловских художников.

Выставка ждет гостейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На выставке гости музея увидят художественные работы сразу мастеров Валентина Дудченко, Людмилы Былинко и Юрия Козленкова.

Знакомые сюжетыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Творчество художников, имена которых неразрывно связаны с развитием изобразительного искусства Орловского края, представят зрителю в собрании около 100 произведений живописи и графики. Каждая из работ, обладая своим неповторимым и индивидуальным почерком, будет интересна для всех гостей музея, - поделились в Орловском музее изобразительных искусств.

Орловские улочкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

Октябрьская, 29

Выставка работает до 7 апреля

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ИСТОЧНИК KP.RU