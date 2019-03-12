2019-03-12T12:42:10+03:00
Общество

Троих водителей подшофе поймали орловские госавтоинспекторы

Любителям выпить и сесть за руль грозят крупные штрафы и лишение прав
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области за прошедшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции поймали троих водителей, которые сели за руль в состоянии подшофе. Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение права управлять транспортом.

- За прошедшие сутки в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено трое водителей, двое из которых управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, а один отказался проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Стражи дорожного правопорядка напоминают: за пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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