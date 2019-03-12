2019-03-12T12:30:42+03:00
Общество

Лед в Орле на Оке теряет свою прочность

Его толщина в городе в среднем составляет 5 сантиметров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Спасатели обнародовали данные по ледовой обстановке на водоемах Орловщины. Так, лед в Орле на Оке теряет свою прочность. Его толщина в среднем составляет 5 сантиметров. Есть и промоины.

По информации спасателей, на озере «Светлая жизнь» толщина льда достигает 30 сантиметров. На реке Сосна в Ливнах лед и вовсе отсутствует. Толщина льда на неточных водоемах в Дмитровском районе – до 25 сантиметров, в Болховском районе – до 35 сантиметров, в Малоархангельском районе на закрытых и открытых водоемах – до 10 сантиметров.

- Сейчас внешне лед по-прежнему кажется прочным. Но он стал рыхлым и слабым. Лед резко отличается от осеннего и зимнего. Зимой лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, весенний лед проваливается, превращаясь в ледяную кашицу, - предупредили орловцев инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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