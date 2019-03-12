Большой концерт орловского композитора Евгения Дербенко состоится 20 марта
Большой концерт композитора и почетного гражданина Орла Евгения Дербенко состоится 20 марта. Юбилейный вечер пройдет на сцене театра Тургенева. Участие в нем примут оркестр русских народных инструментов, ансамбль скрипачей, академический хор, орловские солисты и исполнители, а также ученики Евгения Петровича.
- В этот праздничный вечер на сцену выйдут артисты из Москвы, Белгорода, Курска, Донецкой и Луганской народных республик. В программе концерта прозвучат авторские обработки народных песен, оригинальные сочинения Дербенко, вариации на тему классической и современной музыки, - рассказали «КП» организаторы.
Билеты доступны в кассах театра и в Орловском музыкальном колледже по адресу: площадь Мира, 9.
Цена от 200 до 250 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU