Большой концерт орловского композитора Евгения Дербенко состоится 20 марта

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-12T12:06:23+03:00

Юбилейный вечер с участием оркестров и ансамблей пройдет на сцене театра Тургенева

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Большой концерт композитора и почетного гражданина Орла Евгения Дербенко состоится 20 марта. Юбилейный вечер пройдет на сцене театра Тургенева. Участие в нем примут оркестр русских народных инструментов, ансамбль скрипачей, академический хор, орловские солисты и исполнители, а также ученики Евгения Петровича.

- В этот праздничный вечер на сцену выйдут артисты из Москвы, Белгорода, Курска, Донецкой и Луганской народных республик. В программе концерта прозвучат авторские обработки народных песен, оригинальные сочинения Дербенко, вариации на тему классической и современной музыки, - рассказали «КП» организаторы.

Билеты доступны в кассах театра и в Орловском музыкальном колледже по адресу: площадь Мира, 9.

Цена от 200 до 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU