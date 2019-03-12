Андрей Клычков поручил разработать план действий по устранению аварий в коммунальной инфраструктуре Орла

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-12T11:19:55+03:00

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Андрей Клычков поручил разработать план действий по устранению аварий в коммунальной инфраструктуре. Задачу губернатор поставил выполнить до конца недели.

- Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Конечно, от происшествий мы не застрахованы, но наша задача - минимизировать риски, - отметил глава региона на минувшем аппаратном совещании.

Особое внимание Андрей Клычков попросил уделить стабильному энергоснабжению, подаче тепла и воды в социальные учреждения.

Напомним, за этот сезон в Орловской области произошли две аварии на коммунальных сетях. 31 октября 2018 года было нарушено теплоснабжение 13 многоквартирных жилых домов в Орле на улице Комсомольской. 7 января из-за прорыва магистрального трубопровода в Заводском районе Орла от холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома и 58 социально-значимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU