В Орле выступят лауреаты фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья
Гала-концерт состоится 15 марта в ДК «Металлург»
В Орле выступят лауреаты фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровьяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле выступят лауреаты фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гала-концерт состоится 15 марта в ДК «Металлург».
Выступление орловцев начнется в 14 часов. Часом ранее заработает выставка творческих работ участников фестиваля.
Вход для всех желающих свободный.
Напомним, в отборочном туре I Областного фестиваля «Мы вместе» участники могли показать свои таланты в вокале, инструментальном исполнении, хореографии, художественном чтении, литературном творчестве, изобразительном и фотоискусстве.
ИСТОЧНИК KP.RU