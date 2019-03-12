СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-12T11:15:34+03:00

В Орле выступят лауреаты фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле выступят лауреаты фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гала-концерт состоится 15 марта в ДК «Металлург».

Выступление орловцев начнется в 14 часов. Часом ранее заработает выставка творческих работ участников фестиваля.

Вход для всех желающих свободный.

Напомним, в отборочном туре I Областного фестиваля «Мы вместе» участники могли показать свои таланты в вокале, инструментальном исполнении, хореографии, художественном чтении, литературном творчестве, изобразительном и фотоискусстве.

ИСТОЧНИК KP.RU