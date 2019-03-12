Добровольцы помогли тушить пожар в доме в орловской деревне
Жилой дом в деревне Ракзино Залегощенского района загорелся в понедельник, 11 марта. Вывоз спасателям поступил после 10 утра. Первой к дому приехала добровольная пожарная команда «Победное».
- В результате возгорания дом выгорел на площади 60 квадратных метров. От огня спасена хозяйственная постройка, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устнавливаются. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них 6 выездов – на ликвидацию возгораний и 9 – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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