Андрей Клычков: в Орловской области необходимо создать доступную среду для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-12T10:21:13+03:00

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О необходимости создать доступную среду для инвалидов шла речь на аппаратном совещании в областной администрации в Орле 11 марта. Адаптировать общественные места для маломобильного населения поручил глава региона Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что сейчас у многих организаций и мест общественного питания нет паспортов доступности. Для их оформления до 22 марта Андрей Клычков поручил главам районов и городских округов создать рабочие группы и помочь хозяйствующим субъектам.

Стоит отметить, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ устанавливается ответственность юридических и физических лиц за нарушение требований обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в плане беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU