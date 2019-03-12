2019-03-12T10:21:13+03:00
Общество

Андрей Клычков: в Орловской области необходимо создать доступную среду для инвалидов

Глава региона поручил адаптировать общественные места для маломобильного населения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Андрей Клычков: в Орловской области необходимо создать доступную среду для инвалидовАндрей Клычков: в Орловской области необходимо создать доступную среду для инвалидовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

О необходимости создать доступную среду для инвалидов шла речь на аппаратном совещании в областной администрации в Орле 11 марта. Адаптировать общественные места для маломобильного населения поручил глава региона Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что сейчас у многих организаций и мест общественного питания нет паспортов доступности. Для их оформления до 22 марта Андрей Клычков поручил главам районов и городских округов создать рабочие группы и помочь хозяйствующим субъектам.

Стоит отметить, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ устанавливается ответственность юридических и физических лиц за нарушение требований обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в плане беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без воды временно останутся жители улиц Кромской и Планерной в Орле
Выставку пейзажей и натюрмортов Галины Дрей увидят орловцы
Названы дворы, которые отремонтируют в Орле в этом году
Орловчанка обокрала свою знакомую, лишив ее нескольких золотых украшений
Орловский кукольный театр приоткроет свое закулисье
Зима не отступает: борьба со снегом и льдом продолжается в Орле
В Орле проблема соблюдения графиков вывоза отходов решена не до конца
Балет "Ромео и Джульетта" увидят орловцы
В Орле пройдет юбилейный вечер поэта Валентины Корневой
В Орле четыре дороги отремонтируют в рамках национального проекта
Телефонный мошенник выманил у орловчанки 40 тысяч рублей под предлогом оформления кредита
Орловский музей приглашает на выставку "Три мастера"
Орловские улицы готовят к теплому сезону
Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»
Троих водителей подшофе поймали орловские госавтоинспекторы
Лед в Орле на Оке теряет свою прочность
Большой концерт орловского композитора Евгения Дербенко состоится 20 марта
Андрей Клычков поручил разработать план действий по устранению аварий в коммунальной инфраструктуре Орла
В Орле выступят лауреаты фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья
Орловская прокуратура урегулировала вопрос движения школьного автобуса в Кромском районе
Представители УМВД отчитались об оперативной обстановке в Орловской области
Добровольцы помогли тушить пожар в доме в орловской деревне
До 10 лет тюрьмы может грозить орловчанке за ранение родственника ножом
Детская писательница Анастасия Орлова встретится с юными орловцами
В Орле разыскивают очевидцев ДТП на Наугорском шоссе с участием пешехода
Орловец, зарезавший кавалера бывшей сожительницы, проведет в колонии 12 лет