СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-12T10:14:36+03:00

В Орле разыскивают очевидцев ДТП на Наугорском шоссе с участием пешехода Фото: Архив "КП"

Мужчина попал под колеса «Опеля» и был госпитализирован в реанимацию

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В Орле разыскивают очевидцев ДТП в районе дома № 17 на Наугорском шоссе с участием пешехода. Мужчина попал под колеса «Опеля Мокко» в субботу днем, 9 марта.

Напомним, иномарка двигалась со стороны улицы Базовой в направлении улицы Цветаева. Пешеход переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения машины. В результате ДТП пешеход получил травмы. Сейчас мужчина находится в реанимации.

- Всем, кто стал очевидцем данного происшествия, либо имеет видеозапись наезда, просьба в ближайшее время обратиться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU