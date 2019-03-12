2019-03-12T09:57:49+03:00
Происшествия

Орловец, зарезавший кавалера бывшей сожительницы, проведет в колонии 12 лет

Двоим родственникам погибшего он выплатит по 700 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Двенадцатью годами заключения обернулся для 31-летнего орловца конфликт с сожителем своей бывшей дамы. В пьяном угаре мужчины поссорились и один напал на другого с ножом. Все закончилось гибелью одного из оппонентов.

Кровавая ссора случилась в мае прошлого года. Тогда, как установлено следствием и судом, орловчанка, ее нынешний сожитель и бывший (ранее уже судимый) находились в ее квартире. Опьянение, ссора, ножевые ранения. Шансов выжить у 48-летнего мужчины не было, он скончался на месте происшествия. Тогда убийцу удалось задержать по горячим следам. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии особого режима.

В счет компенсации морального вреда с осужденного взыскано в пользу двух родственников погибшего по 700 тысяч рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, он обжалуется в апелляционной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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