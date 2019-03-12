Троих орловцев задержали за кражу металла со склада бывшего завода
Молодых людей с поличным поймали сотрудники Росгвардии
Троих орловцев задержали за кражу металла со склада бывшего заводаФото: Архив "КП"
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Троих уроженцев Орловщины задержали за кражу металла со склада бывшего завода в северном районе Орла. Молодых людей с поличным поймали сотрудники Росгвардии в минувшую субботу, 9 марта.
- Прибыв на место силовики застали троих неизвестных. Молодые люди выносили профилированные металлические листы со склада на прилегающую территорию, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
Задержанных передали сотрудникам полиции. Стражи порядка проводят разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU