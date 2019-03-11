2019-03-11T17:29:11+03:00
Экономика

В модернизацию орловских сахарных заводов вложат больше миллиарда рублей

На сахарном производстве в регионе трудятся больше тысячи человек
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В нынешнем году в предприятия по переработке сахарной свеклы планируется вложить больше миллиарда рублей. Тему модернизации предприятий обсудили на сегодняшнем, 11 марта, аппаратном совещании в областной администрации.

Согласно статистике, Орловщина входит в десятку самых крупных регионов страны по производству сахарной свеклы. В прошлом году численность жителей региона, занятых на сахарном производстве составила больше тысячи двухсот человек, объем сбора – более 2 миллионов тонн.

- В 2019 году сахарные заводы планируют переработать 2,4 млн тонн сахарной свеклы. В прошлом году в текущий и капитальный ремонт и модернизацию производства сахарные заводы вложили более 930 млн рублей. В этом году в планах заводов – инвестировать более 1 млрд рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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