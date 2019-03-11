2019-03-11T16:46:46+03:00
Общество

На неделю на двух улицах Орла ограничат движение

Ограничения коснутся Ленина и 1-й Курской
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле с сегодняшнего дня, 11 марта, и до 18 числа на двух улицах будет ограничено движение. Временные неудобства коснутся Ленина и 1-й Курской.

Так, до 17 часов вечера 18 марта водителя транспорта стоит проявить бдительность на участке в районе дома №43 по улице Ленина. Здесь движение ограничили в связи с заменой вводного пожарного водопровода по улице Максима Горького, как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

А из-за прокладки газопровода по улице 1-й Курской здесь будет ограничено движение в районе дома №59 – до 17 часов 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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