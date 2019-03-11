2019-03-11T15:38:28+03:00
Звезды

Знатоков клуба «Что? Где? Когда?» обыграла студентка из Орла

Участники телеигры не смогли дать правильного ответа на вопрос девушки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: скриншот www.1tv.ruФото: скриншот www.1tv.ru
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Студента из Орла Марина Терехова обыграла знатоков клуба «Что? Где? Когда?». Участники телеигры не смогли дать верного ответа на вопрос девушки.

Специальная весенняя игра, предшествующая новому сезону интеллектуальной игры, состоялась накануне, 10 марта. В эфире «Первого канала» против телезрителей сыграли семейные пары знатоков. Вопрос орловчанки звучал следующим образом: «Они похожи на оконные стёкла. Они сверкают и сияют, когда светит солнце. Но когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается лишь благодаря свету, идущему изнутри. О ком это сказала психолог Елизавета Кюблер-Росс?»

Посовещавшись, знатоки решили, что правильный ответ – психологи, что и озвучили. В числе других версий были друзья, врачи, родственники. Однако все эти варианты оказались неверными, а правильный ответ – все люди. Именно так отозвалась о них (о нас) психолог.

В итоге Марина Терехова выиграла 80 тысяч рублей за заданный вопрос, а также еще 100 тысяч в качестве приза за лучший вопрос игры. Отметим, что в этой игры знатоки проиграли телезрителям со счетом 3:6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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