В Орле на экс-директора ресторана завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-11T12:50:34+03:00

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В Орле региональный СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора одного из городских ресторанов. Ответственность по закону горе-работодатель будет нести за долг в сто тысяч рублей по зарплате перед сотрудником заведения.

По данным следствия, деньги работнику экс-директор не платил больше двух месяцев. В итоге набежала приличная сумма.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента. Между тем, в СК обращают внимание работодателей: право на вознаграждение за труд гарантировано Конституцией Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU