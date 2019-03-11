2019-03-11T12:50:34+03:00
Происшествия

В Орле на экс-директора ресторана завели уголовное дело

Он задолжал сотруднику 100 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле региональный СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора одного из городских ресторанов. Ответственность по закону горе-работодатель будет нести за долг в сто тысяч рублей по зарплате перед сотрудником заведения.

По данным следствия, деньги работнику экс-директор не платил больше двух месяцев. В итоге набежала приличная сумма.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента. Между тем, в СК обращают внимание работодателей: право на вознаграждение за труд гарантировано Конституцией Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В модернизацию орловских сахарных заводов вложат больше миллиарда рублей
На неделю на двух улицах Орла ограничат движение
В орловском театре зрителей научили наносить грим и делать сценическую прическу
Знатоков клуба «Что? Где? Когда?» обыграла студентка из Орла
В Орле жителя соседней области задержали за кражу двух курток из магазина
Стало известно имя нового главы Департамента образования Орловской области
Двое орловцев пострадали при пожаре в квартире в Знаменке
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала на Орловщине
Из-за короткого замыкания на Орловщине сгорела хозпостройка
В Орловской области 80-летнего мужчину до смерти забил его односельчанин
«Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковики
В Орле пешеход оказался в реанимации после ДТП с иномаркой
В конце апреля в Орле стартует театральный фестиваль «Крылья Победы»
11-летняя девочка попала под колеса иномарки на рынке в Орле
В Орле прошло закрытие первенства области по хоккею
В Орле «Ларгус» сдавал задом и сбил женщину
Закладчика «синтетики» поймали полицейские в Орле