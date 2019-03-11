СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-11T12:30:07+03:00

Одного из жильцов спасти не удалось

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Двое орловцев пострадали при пожаре в квартире в Знаменке. Пожар случился сегодня, 11 марта. Кмоменту прибытия спасателей подъезд был сильно задымлен. Для спасения людей пожарные сформировали звено газодымозащитников.

- Одного из жильцов спасти не удалось. 69-летний мужчина скончался при пожаре. 40-летнего жильца вывели из квартиры живым. На машине скорой помощи он был доставлен в областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорели диван и кресло, оплавились предметы интерьера. Квартира закопчена.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них 12 выездов – на ликвидацию возгораний и 11 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU