2019-03-11T12:30:07+03:00
Происшествия

Двое орловцев пострадали при пожаре в квартире в Знаменке

Одного из жильцов спасти не удалось
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
Изменить размер текста:

Двое орловцев пострадали при пожаре в квартире в Знаменке. Пожар случился сегодня, 11 марта. Кмоменту прибытия спасателей подъезд был сильно задымлен. Для спасения людей пожарные сформировали звено газодымозащитников.

- Одного из жильцов спасти не удалось. 69-летний мужчина скончался при пожаре. 40-летнего жильца вывели из квартиры живым. На машине скорой помощи он был доставлен в областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорели диван и кресло, оплавились предметы интерьера. Квартира закопчена.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них 12 выездов – на ликвидацию возгораний и 11 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В модернизацию орловских сахарных заводов вложат больше миллиарда рублей
На неделю на двух улицах Орла ограничат движение
В орловском театре зрителей научили наносить грим и делать сценическую прическу
Знатоков клуба «Что? Где? Когда?» обыграла студентка из Орла
В Орле жителя соседней области задержали за кражу двух курток из магазина
Стало известно имя нового главы Департамента образования Орловской области
В Орле на экс-директора ресторана завели уголовное дело
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала на Орловщине
Из-за короткого замыкания на Орловщине сгорела хозпостройка
В Орловской области 80-летнего мужчину до смерти забил его односельчанин
«Безопасную Масленицу» провели в Орле спасатели и поисковики
В Орле пешеход оказался в реанимации после ДТП с иномаркой
В конце апреля в Орле стартует театральный фестиваль «Крылья Победы»
11-летняя девочка попала под колеса иномарки на рынке в Орле
В Орле прошло закрытие первенства области по хоккею
В Орле «Ларгус» сдавал задом и сбил женщину
Закладчика «синтетики» поймали полицейские в Орле