2019-03-11T11:55:45+03:00
Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала на Орловщине

Жители, осведомленные о незаконном обороте наркотиков, помогут в раскрытии преступлений
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала на ОрловщинеАкция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала на ОрловщинеФото: Архив "КП"
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На Орловщине стартовала традиционная акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала. С 11 по 22 марта орловцы, осведомленные о незаконном обороте наркотиков, помогут в раскрытии преступлений.

Сообщить о лицах, связанных с наркотиками, и о действующих наркопритонах можно по телефону доверия регионального УМВД России – 8 (4862) 41-38-56. О распространении наркотиков и надписях об их сбыте на зданиях орловцы могут звонить в администрацию Орла по телефону: 8 (4862) 43-22-12.

Кроме того, в рамках акции каждый может получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей, обратившись в «Орловский наркологический диспансер» по телефону: 8 (4862)77-07-03 или консультацию психолога по телефону доверия: 8 (4862)44-52-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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