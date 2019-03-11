2019-03-11T11:44:12+03:00
Происшествия

В Орловской области 80-летнего мужчину до смерти забил его односельчанин

Преступника удалось задержать по «горячим следам»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области 80-летнего мужчину до смерти забил его односельчанинВ Орловской области 80-летнего мужчину до смерти забил его односельчанинФото: Архив "КП"
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Алкогольное застолье обернулось трагедией в одном из домов в деревне Кобзево Малоархангельского района. Накануне праздников, 7 марта, с признаками насильственной смерти обнаружили 80-летнего хозяина жилища.

Преступление благодаря следователям и оперативникам удалось раскрыть по «горячим следам». В течение суток правоохранители задержали подозреваемого в преступлении.

- Им оказался 51-летний односельчанин убитого, который под тяжестью улик сознался в содеянном и пояснил, что жестоко избил и ограбил мужчину после совместного распития спиртного, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

За оба эпизода преступлений в отношении жителя деревни Кобзево было возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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