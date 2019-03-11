2019-03-11T10:01:11+03:00
Спорт

В Орле прошло закрытие первенства области по хоккею

Участие в награждении юных спортсменов принял глава региона Андрей Клычков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Орле прошло закрытие первенства области по хоккею среди юношей 13-15 лет на призы Губернатора. Участие в награждении юных спортсменов принял глава региона Андрей Клычков. Торжественная церемония состоялась 10 марта.

Сам турнир проходил в течение трех дней на «Ледовой арене». Участие в первенстве области приняли команды хоккеистов из Орла, Мценска, Краснозоренского, Новосильского, Новодеревеньковского, Верховского, Залегощенского и Орловского районов.

Андрей Клычков поблагодарил хоккеистов за честную борьбу и уважение к сопернику. Губернатор отметил, что в турнире не было проигравших, соревнования подарили много ярких эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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