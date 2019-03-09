За денежное мошенничество орловец проведет в тюрьме почти 4 года

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-09T11:31:32+03:00

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Житель Орла проведет 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима за денежное мошенничество. Мужчина обманул своего знакомого на миллион рублей.

В 2016 году на орловца было возбуждено уголовное дело. Он решил найти человека, который сможет ему помочь избежать наказания. Его знакомый предприниматель пообещал за взятки решить вопрос об оправдании или смягчении наказания. Но таких возможностей у мужчины на самом деле и не было. Путем обмана, он завладел миллионом рублей.

Так мужчина и сам стал фигурантом уголовного дела. Суд признал ему виновным в совершении мошенничества в крупном размере. При этом орловец, который пытался с его помощью избежать уголовной ответственности, по приговору суда сейчас отбывает реальное наказание, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU