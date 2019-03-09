Сотрудницы орловского силового ведомства познакомились с экспонатами музея спецназа
В преддверии Международного женского дня дам провели экскурсию
Фото пресс-службы Росгвардии по Орловской области
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Сотрудницы орловского силового ведомства познакомились с экспонатами музея спецназа в школе № 45 имени Блынского. В преддверии Международного женского дня дам провели экскурсию.
Идея создания такой мемориальной комнаты возникла у руководителя военно-патриотического клуба «Пересвет» Игоря Юрова в 2011 году. Тогда в Чечне трагически погиб боец СОБР капитан полиции Роман Макаров. В том же году в школе появился уголок спецназа.
- Сейчас здесь хранится боевое вооружение силовиков, спецсредства, макеты техники, фотографии орловских спецназовцев, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU