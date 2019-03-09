Лед на Орловщине теряет свою прочность

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-09T11:08:35+03:00

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Согласно прогнозам синоптиков, во время праздничных выходных в Орловской области сохранится тенденция к потеплению. Из-за этого есть вероятность обильноготаяния снега.

- При условии установления стабильно положительных температур, с учетом выпадения осадков в виде снега и дождя и нарушений в работе канализаций с 9 по 10 марта уровень воды в водоемах области может повыситься. Для контроля за уровнем воды в Оке в черте Орла спасатели сотрудничают с Орловской ТЭЦ, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По данным спасателей, сейчас толщина льда на Оке составляет около 10 сантиметров с промоинами, а на закрытых водоемах - до 30 сантиметров. Лед быстро подтаивает не только под солнечными лучами. Еще больше его разрушает течение воды. Оно подтачивает его снизу.

- Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Но он стал рыхлым и слабым. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Несоблюдение элементарных правил предосторожности в это время больше, чем когда-либо ведет к несчастным случаям, - напомнили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU