2019-03-09T10:57:34+03:00
Общество

Орловская прокуратура защитила права сироты

Девушке вовремя не предоставили жилье
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловская прокуратура защитила права сиротыОрловская прокуратура защитила права сиротыФото: Архив "КП"
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Орловская прокуратура провела проверку нарушений прав жительницы Покровского района. Девушка является сиротой. Четыре года назад ее поставили на учет для получения жилья.

- В нарушение требований Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» местной администрацией жилье орловчанке предоставлено не было, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

В суд был направлен иск, чтобы обязать районную администрацию предоставить девушке благоустроенное жилое помещение. Суд требования прокуратуры поддержал. Его решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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